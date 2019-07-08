خبيرة تفضح لغة جسد الأمير وليام وكايت ميدلتون!

متابعة بتجــــــــرد: إحتفل الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، بعمادة مولودهما الأول آرتشي في احتفال خاص أقيم داخل كنيسة ويندسور. وتم منع حضور المصورين الحدث مع الاكتفاء بنشر الصورة الرسمية بعدسة المصور كريس ألبرتون.

ومع انتشار الصورة، أثير جدلاً واسعاً حول أمرين الأوّل كان بشأن الملكة إليزابيث التي تغيّبت وزوجها فيليب عن الصورة، والتي تبيّن أنّه كان لها تحضيرات مسبقة مع زوجها الأمير فيليب، بشأن قضائهما عطلة نهاية الأسبوع في قصر ساندرينجغام.

وكان من المقرر أن يقام احتفال التعميد يوم الجمعة، ولكن بسبب مخططات ملكة بريطانيا، تقرر إقامته السبت الماضي، من أجل حضور الأمير تشارلز للمناسبة، والذي كان متواجداً في ويلز الأسبوع الماضي، للإحتفال بمرور 50 عاماً على تنصيبه أميراً لها.

أما عن الجدل الثاني، بشأن وضعية التقاط الأمير ويليام وزوجته كايت ميدلتون الصورة الرسمية التي نشرت من عمادة آرتشي ابن الأمير هاري، فحللّت خبيرة لغة الجسد جودي جيمس ظهور ويليام وزوجته ميدلتون.

وقالت إنّ وضعية دوقة كامبريدج كايت ميدلتون في صورة عمادة ابن الأمير هاري، أظهرتها وكأنها ترغب في الفرار، حيث بدت جلستها مستقيمة بشكل لافت وكأنها تستعد للنهوض في أي لحظة.

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أما ابتسامة ميدلتون، فأشارت إلى أنّها كانت مصطنعة يشوبها التوتر، وكأنها أجبرت على الابتسام في الصورة على عكس ابتسامة الأمير تشارلز وزوجته الأميرة كاميلا.

كما أشارت الخبيرة إلى وضعية وقوف الأمير ويليام، التي جاءت لافتة للغاية موضحة أنه بدا متحفظاً وكأنه يحاول أن يحمي نفسه.

وأوضحت جيمس أنّ جميع من في الصورة في احتفال عمادة ابن الأمير هاري بدا عليهم الراحة والسعادة، باستثناء الأمير ويليام الذي ظهر وكأنه يضع حدود رغبة في حماية نفسه، وكيت ميدلتون التي بدت وكأنها تحاول ألا تخطف الأنظار من الزوجين.