أريانا غراندي تتحدث عن مشاكلها النفسية.. لماذا بكت في حفلها الأخير؟

متابعة بتجــــــــــرد: تحدثت النجمة العالمية أريانا غراندي عن مشاكلها النفسية وقالت في منشور لها عبر حسابها الرسمي على انستغرام حذفته لاحقاً، إنها تُعاني من اضطرابات في المشاعر.

وفي التفاصيل، فقد انهالت أريانا بالبكاء أثناء غناء REM في مركز المشاريع في سانت لويس، ميسوري. هذا الأمر دفعها إلى الشرح عبر تويتر بالقول “كنت ملتزمة للغناء في هذه الجولة بالرغم من أنني كنت أخضع للعلاج، لذلك كنت أبكي كثيرًا… أشكركم جمهوري لأنكم تقبلّتم ظروفي”. وتابعت “لا أعلم ماذا فعلت لأستحق هذا الحب… انا اشعر بالحب وأقدّركم”.

نُشير إلى أن أريانا كانت تعاني من مشاكل نفسية كثيرة منذ حادثة الإرهابي التي أدت إلى مقتل 22 شخصاً في حفلها بمانشيستر في أيار عام 2017.

بالإضافة إلى ذلك تأثرت أريانا كثيراً بسبب وفاة حبيبها السابق ماك ميلر في أيلول الماضي، وانفصالها عن خطيبها بيت دافيدسون في تشرين الأول أساء حالتها النفسية.