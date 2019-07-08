متابعة بتجــــــــــرد: أثارت النجمة العالمية كاردي بي ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما انتشر فيديو لها وهي ترمي شعرها المستعار في حفلتها ضمن مهرجان Wireless الذي جرى في Finsbury Park بلندن.
وفي التفاصيل، فقد ظهرت كاردي بي من دون شعرها المستعار في الفيديو وما أثار جدلاً كبيراً هو أنها طلبت لاحقاً استرجاع الشعر من خلال منشور لها عبر انستغرام قالت فيه “أريد شعري المستعار”.
كانت هذه تفاصيل خبر كاردي بي رمت شعرها المستعار لجمهورها… ثمّ طالبت به عبر انستجرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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