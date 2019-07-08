إقالة مسؤولة روسية بسبب صورها الفاضجة في “بلاي بوي”

متابعة بتجـــــــــرد: ضجت مواقع الأخبار العالمية بخبر مفاده أن الحكومة الروسية أقالت مسؤولة بعدما نشرت صوراً فاضحة لها من جلسة تصوير خاصّة بمجلة “بلاي بوي”.

وفي التفاصيل، فقد جاء هذا القرار بعد التعليقات والانتقادات التي تلقتها موظفة الحكومة آنا أنوفريفا البالغة من العمر 27 عاماً.

وقد علّقت آنا على ما حصل بالقول “اتخذت قراري بالاستقالة، من غير الأخلاقي مناقشة سبب قراري احتراماً لمديري، ولا أريد الخوض في التفاصيل”.