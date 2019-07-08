متابعة بتجـــــــــرد: ضجت مواقع الأخبار العالمية بخبر مفاده أن الحكومة الروسية أقالت مسؤولة بعدما نشرت صوراً فاضحة لها من جلسة تصوير خاصّة بمجلة “بلاي بوي”.
وفي التفاصيل، فقد جاء هذا القرار بعد التعليقات والانتقادات التي تلقتها موظفة الحكومة آنا أنوفريفا البالغة من العمر 27 عاماً.
وقد علّقت آنا على ما حصل بالقول “اتخذت قراري بالاستقالة، من غير الأخلاقي مناقشة سبب قراري احتراماً لمديري، ولا أريد الخوض في التفاصيل”.
كانت هذه تفاصيل خبر إقالة مسؤولة روسية بسبب صورها الفاضجة في “بلاي بوي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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