متابعة بتجـــــــــــرد: نشرت النجمة العالمية ماريا كاري فيديو عبر حسابها الرسمي على انستغرام ظهرت فيه وهي تقوم بتحدي غطاء العبوة.
وفي التفاصيل، فقد ظهرت ماريا في الفيديو وهي تصرخ عالياً لفتح العبوة بطريقة استثنائية.
نُشير إلى أن الفيديو انتشر كثيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقد علّق الكثيرون على الفيديو منتقدين ماريا بالقول إنه مركّب.
والجدير ذكره، أن تحدي فتح غطاء العبوة انتشر كثيراً في الفترة الأخيرة عبر هاشتاغ #bottlecapchallenge.
كانت هذه تفاصيل خبر ماريا كاري تقوم بتحدي #bottlecapchallenge بطريقة استثنائية – بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.