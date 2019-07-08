ماريا كاري تقوم بتحدي #bottlecapchallenge بطريقة استثنائية – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــــرد: نشرت النجمة العالمية ماريا كاري فيديو عبر حسابها الرسمي على انستغرام ظهرت فيه وهي تقوم بتحدي غطاء العبوة.

وفي التفاصيل، فقد ظهرت ماريا في الفيديو وهي تصرخ عالياً لفتح العبوة بطريقة استثنائية.

نُشير إلى أن الفيديو انتشر كثيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقد علّق الكثيرون على الفيديو منتقدين ماريا بالقول إنه مركّب.

والجدير ذكره، أن تحدي فتح غطاء العبوة انتشر كثيراً في الفترة الأخيرة عبر هاشتاغ #bottlecapchallenge.