أشرف عبدالباقي في السعودية لعرض "كلها غلط"

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصل الممثل المصري أشرف عبدالباقي وأعضاء فرقته إلى السعودية، الإثنين، لعرض مسرحيته "كلها غلط"، وذلك ضمن فعاليات موسم جدة.
ويقدم عبدالباقي المسرحية في الفترة ما بين من ١٠ - 13 يوليو/تموز، على المسرح العربي بجدة.
مسرحية "كلها غلط" هي رواية كوميدية إنجليزية، حصل أشرف عبدالباقي على حقوقها الأدبية، وقام بتمصيرها، وهي بطولة مجموعة من الشباب الجدد.
ولا يشارك عبدالباقي بالتمثيل في المسرحية، حيث اكتفى بدور المؤلف والمخرج والمدرب، ويدور العرض حول مجموعة من الأحداث تقع بطريق الخطأ في إطار كوميدي مثير.
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