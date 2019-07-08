امل حجازي تسأل “هل اصبحت المحتشمة شاذة”؟

Jul 08, 2019
استنكرت الفنانة اللبنانية المعتزلة أمل حجازي أن يتم منع المحجبات من الدخول الى أحد المنتجعات السياحية وهن يرتدين زي السباحة الإسلامي أو ما يعرف بالـ “البوركيني”.
ونشرت “حجازي” صورة لـ “يافطة” موجودة على الشاطئ تتضمن صورة فتاة محجبة وعليها عبارة ممنوع الدخول.
وتحت عبارة “البحر للجميع”، كتبت أمل: “ما رأيكم بهذه الاهانة والعنصرية! هل اصبحت المحتشمة شاذة في هذا العصر؟ قد رأيت مثل هذه اليافطة من قبل ولكن لمنع دخول الحيوانات”.
أمل التي أعلنت إعتزالها الفن في ايلول 2017 وإرتداء الحجاب عبر منشور نشرته على مواقع التواصل الإجتماعي، تبنت الحملة التي أطلقتها المحامية روى سليمان التي تدعو إلى رفض “العنصرية في بعض المنتجعات التي لا تسمح للنساء المحجبات بالسباحة بالبوركيني” وذلك بعدما اعادت امل نشر المنشور من صفحة الحملة على حسابها على انستغرام.
لا بد من الإشارة الى ان هناك العديد من الدول الغربية والعربية قد حظرت ارتداء زي السباحة الإسلامي (البوركيني) الذي صممته الأسترالية اللبنانية الأصل عايدة مسعود زناتي كما هناك الكثير من المسابح والمنتجعات الخاصة بالمحجبات حيث يمكنهن ان يقضين نهارهن ويتسبحن بحرية.
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