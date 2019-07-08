الاتّحاد الوطني لشؤون الإعاقة يتضامن مع عائلات ذوي الاحتياجات الخاصة

كل المشاركين بالمؤتمر الصحافي الذي عقده الاتّحاد الوطني لشؤون الإعاقة في فندق le Gray في بيروت للتضامن مع أهالي الأشخاص المعوّقين وأبنائهم ومؤسساتهم في 5 تموز لفتتهم كلمة مؤثرة هي صرخة السيدة غادة مونّس الهنود ام مكسيم الولد من ذوي الإحتياجات الخاصة وهي جسدت كلمة الأهل وسنضيء على جزء منها لما تحمل من رسائل ومعاني انسانية سامية ناقلة حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة، معاناة الأهل ومطالبة الدولة بتحمل مسؤولياتها.

توجّهت السيدة مونس الى”كل مين قادر و قابل يسمع و يفهم” بالقول “المواطن اللبناني يللي عندو حالة إعاقة هو إنسان ما بتتوفر عندو القدرة على البقاء على قيد الحياة لوحدو ، ما عندو الإستقلالية الذاتية للاهتمام بحاجاتو ، عم نحكي عن انسان لبناني، نعم، عم نحكي عن انسان لبناني بحاجة لعناية دايمة، ولادنا المعوّقين بيعيشو ببيوتن، بمجتمعن ومدارسن، ولادنا شبابنا و كبارنا المعوقين بحاجة لعناية يومية بس مش بالمستشفيات، بحاجة لعناية يومية مع أهلن، مع أصحابن، مع جيرانن،

عناية يومية يعني صبح و ضهر و عشيي، بيطلع الضو بتغيب الشمس ما في Break ما في إستراحة، عناية تأهيلية غذائية جسدية تربوية معنوية روحية، ما في إستراحة قد ما طال العمر . بتعرفو ليه؟ لأنّو اهمال العناية والدراية مع المعوّق يعني حياتو عم تتعرض للخطر. في فريقين معنيين هون: الأهل والدولة اللبنانية، نحنا الأهل مسؤولياتنا هي الأساسية والأكبر، بفرح، بِرجاء منهتم ومنكبرن مع إخواتن المتعافيين حتى يكونو مواطنين صالحين وفاعلي سلام وخير”.

وتوجّهت ام مكسيم الى المسؤولين بلوعة الأم المسؤولة “إنتو يا مسؤولين بوطني شو بكن؟ ليش عم بتتصرفو مع أضعف شريحة من المجتمع اللبناني بهيدي الطريقة؟ شو هدفكن؟ لوين بدكن توصلو؟؟ قلة عناية؟ إرهاق وإستسلام الأهل ؟قلتلكن شو يعني قلة العناية = حياة إبني ورفقاتو بخطر. نحنا وولادنا بحاجة لمؤسساتنا ، نحنا و ولادنا بحاجة لفريق العمل المتخصص بمؤسساتنا حتى نضلنا مكملين بالحياة بطريقة سليمة، حتى ما نفرط، حتى ما نموت من التعب حتى نقدر نتحمل صعوباتنا، حتى نقدر نقاوم تحدياتنا. يا مسؤولين بالدولة ما تزيدو علينا قلق ومصدر قلق ما فيكن تسكرو و مدرسة إبني و رفقاتو لو شو ما كان السبب: مجلس وزراء بجمد عقود، وزارة بتنطر وزارة، إمضاء مين قبل مين، الورقة بالجرار، هوي مش مسؤوليتي أنا مسؤوليتي حافظ على حياة إبني ورفقاتو، نحنا عم نعمل واجباتنا كأهل بفرح و محبة، نحنا عم نعمل واجباتنا كمواطنين بدفع ضرايبنا و الحرص على الأمن الأجتماعي، انت يا مسؤول ما تاخد وقتك بتلبيط نداء الأستغاثة، عامل الوقت مع الأنسان المعوّق مع قلة عناية بتقصرّلو عمرو ،بتصير وثيقة الوفات عم تلوّح لبطاقة المعوّق بتسكير ملفّو، تخفيض المصاريف ،سياسة التقشّف بدّا غير حلول. يا مسؤولين بالدولة اللبنانية أقرّيتو القانون 220/2000 يعني فهمتو حاجات المعوّق اللبناني تبنيّتوا و شرعّتوا كفو بالخطى السليمة و طبقّو بحذافيرو، الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين وينا؟ رجعو فعّلو دورا حسب ما بنص القانون 220/2000، انتو عينّتو المنظمات الغير الحكومية التي لا تبغى الربح بديل عن المدرسة الرسّمية للتلميذ المعوق ، و بمقدمة العقد < عقد رعاية و تأهيل و تعليم الأشخاص ذوي الأعاقة> بتقولو إنكن الفريق الأول لضمان تأمين حقوق الأشخاص ذوي الأعاقة سواء لجهة الرعاية الأجتماعية والتأهيل”.

وعددت المطالب:

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“- المساواة بين كل الطلاب, المتعافيين و المعوقين, في المدارس الرسّمية و المؤسسات، العلم مجاني الزامي, حسب الدستور اللبناني, لجميع الطلاب ما في كوتا و ما في حسم غياّب على نهار الغياب بسبب المرض.

– إبرام العقود سنوياً الزامي مش إختياري مش إعتباطي.

-العقود تتضمن بند تجديد تلقائي

-إنتظام المالي بدفع المستحقات

-مسح شامل على اراضي الوطن لأحصاء عدد المعوقين من أجل دراسة وتطوير البرامج للوصول الى ميزانيّة صحيحة و دقيقة بتغطّي كلفة العناية لكل المعواقين”.

وختمت ام مكسيم كلمتها”هودي طلباتنا هودي واجباتكن، نحنا الأهل مكمّلين النضال من أجل الحفاظ على حياة ولادنا كرامتن وحقوقن،ناطرين أعمالكن، ناطرين أفعالكن، إشتغلو بجدارة ومسؤولية”.