قناة سورية تحذفُ مشاهد من "قلم حُمرة".. وسامر رضوان يُعلّق!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - منذُ أنْ بدأت قناة "لنا" السّورية، بعرضِ مسلسل "قلم حمرة"، لاحظ المتابعون غيابَ مشاهد وحوارات بين أبطال العمل، تتعلقُ بالأوضاعِ الاجتماعية في سوريا.

اعتراضاتُ المشاهدينَ دفعت القناة، إلى أنْ تُصدر بيانًا توضيحيًا عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، يوم أمس الأحد، أشارت فيهِ، إلى إنها لم تحذف أيّ مشهدٍ من المسلسل، وما عرضتهُ هو ما وصلها من الشركةِ المُنتجة للعمل، دون تدخل منها على حد وصفها.

وجاء في البيان الذي نشرته "لنا": "متابعينا ومشاهدينا الكرام، من اليوم الذي بدأنا فيه مشوارنا سويًا، كافة المسلسلات التي عرضناها، ونقوم بعرضها حاليًا، أو سنعرضها مستقبلًا، لم تخضع لأي رقابة من قبلنا، مهما كان حجمه، خصوصًا على صعيد المشاهد".

وأكّدت القناة، "لم يحدث ولا أي مرة أن قمنا بأي تعديل بها بسيطًا كان أم كبيرًا، سواءً قص أو أي شيء آخر، ولم ولن نتدخل بأي مشاهد بها، نحن نعرض الأعمال الدرامية تمامًا كما تصلنا من شركات الإنتاج التي تزودنا بها".

وسَخِر الكاتب السّوري، سامر رضوان، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك من موقف القناة، وقال: "قناة (لنا) تتبرأ من موقف الكاتبة، يم مشهدي، وتحذفُ حواراتٍ ومشاهد مهمة من مسلسلها (قلم حمرة) الذي تعرضه على شاشتها، يبدو أن القناة تفاجأت بآراء الكاتبة بعد عرض الحلقة الأولى أيضًا".

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ويستعرضُ المسلسل الأوضاع الاجتماعية، في سوريا عام 2011، بطريقةٍ درامية، رافعًا مستوى النقاشات، إلى حد اعتبرهُ بعضُ المشاهدين "جريئًا".

هذه ليست المرة الأولى، التي يتعرّض لها المسلسل لأزمة، إذ واجه المسلسل ضائقةً تسويقيةً كادت تحرمُ المشاهدين من متابعته خلال موسم الدراما الرمضانية، عام 2014، وتراجعت قناة mbc عن عرضه بعد إلحاقه بمجموعة برامجها، وبقي عرضهُ حصريًا على قناة السّومرية العراقية فقط.

يتميزُ نص "قلم حمرة" بالطابع السردي، بصوت شخصية ورد (سلافة معمار)، الذي يتناسقُ مع بقية المضمون، فتطرحُ الشخصيات الكثير من الأسئلة البسيطة الحياتية، والوجودية في آن، تقابلها أجوبة على بساطتها، ومنطقيتها في معظم الأحيان، تبدو بعيدةً عن المُعلَن من العقل الجماعي وصادمة، كأن يسأل "حازم" (رامي حنا) "لماذا لا نأكل الجراد؟".

وإلى جانب السرد الذي بلغ حدَّ التنظير، تتناول الحوارات الكثير من المفاهيم حول الصوم، القربان، السعادة، الثمن، الحساب، الذنب، الحرية، بجملٍ تجعلُ المشاهد يسمع ويعيش التساؤلات، التي يطرحُها على نفسه كل يوم في داخله، ولكن بشكلٍ علنيّ هذه المرّة.

مسلسل "قلم حمرة" من بطولة سلافة معمار، وكاريس بشار، وعابد فهد، من إخراج حاتم علي، وسيناريو يم مشهدي.