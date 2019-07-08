رولا شاميّة تؤكد فتحت باب الفن لنادين الراسي فأدارتْ لي ظهرها

كشفت الممثلة رولا شامية، خلال إطلالتها في برنامج "أكلناها" مع النجم السوري باسم ياخور، أنّ الفنانة التي قدّمت لها الكثير وساعدتها، وعندما أصبحت مشهورة، أدارت لها ظهرها، هي نادين الراسي.
وأضافت، بأنّ الراسي، اعترفت مؤخراً بأنَّ شاميّة هي من أدخلتها المجال.
وأردفت شامية: "لا أريد أنْ أظلُم نادين، هو باب فتحته لها واستطاعت بعدها هي إكمال المسيرة".
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