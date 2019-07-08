بيروت - لايف ستايل
أثارت تصريحات الممثلة رولا شامية في برنامج "أكلناها" جدلاً واسعاً.
وكانت رولا قد قالت أنّ ھاشم حداد تفوق جماھیريًا على عادل كرم، متهمة عادل بحذف مشاھدھا في مسرحیة الـ "Comedy Up Stand لا يمل".
من جهته علّق مخرج برنامج "لا يمل" ناصر فقيه على التصريحات، واصفاً رولا بأنّها "بلا أصل" دون أن يسميها.
وكتب فقيه عبر حسابه الخاص على موقع "تويتر": "شي بيزعِّل لمّا شخص كان عايش معك وآكل وشارب معك يطلع بلا اصل. ما في شي بيبرِّر الحقد والشر. كل مشوار الو نهاية واذا وصلنا على مفترق طرق عالقليلة نتذكّر مشوار السنين الطويلة ونكون أوفياء لماضينا الحلو سوا. بس هيك".قد يهمك ايضاً: باسم ياخور يتوقع استمرار "اكلناها" لموسم جديد الصاوي يتصدّر "تويتر" بعد رقصه على أغنية للشاب خالد
كانت هذه تفاصيل خبر 2019مخرج "لا يمل" يهاجم رولا شامية بعد تصريحاتها الأخيرة: لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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