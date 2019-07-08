الزوجة السابقة للفنان وائل كفوري حامل بمولودهما الثالث

انتشرت معلوماتٍ غير مؤكدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مفادها ان أنجيلا بشارة طليقة النجم وائل كفوري، حامل بمولودهما الثالث بعد طلاقهما.

وفي التفاصيل، فقد نشر موقع “نواعم” خبراً جاء فيه: “يؤكد مصدر مقرّب من عائلة بشارة بأن زوجة كفوري لا تزال حاملاً وأنها تنتظر مولودهما الثالث قريباً”.

ورغم ان الخبر أشار إلى “عدم تأكيد الأخبار التي تقول إن زوجة وائل كفوري حامل بالفعل أم هو مجرد تكهّن بشأن علاقتهما التي تباعدت”، إلا أن هذه المعلومات إنتشرت بشكلٍ واسعٍ عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

ويبقى كلّ ما ورد ضمن المعلومات غير المؤكّدة، إلى أن يخرج أحد الطرفين عن صمته لتأكيد خبر الحمل أو نفيه.

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