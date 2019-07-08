داليدا خليل تشارك في فيلم سينمائي عربي كوميدي بعنوان "بعد الخميس"

ستشارك الممثلة داليدا خليل في فيلم سينمائي عربي كوميدي بعنوان “بعد الخميس”، هو الأوّل من نوعه في العالم العربي، إذ سيكون سعودياً – مصرياً – إماراتياً – لبنانياً.
وسيضمّ مجموعة من الممثلين السعوديين، المصريين، الإماراتيين واللبنانيين، علماً أنه تم الانتهاء من التصوير والانتقال إلى العمليات الفنية والمونتاج ليصبح جاهزاً للعرض قريباً.
ويتحدث الفيلم عن قصة شقيقين شابين يعيشان حالاً من الرفاهية في كنف والدهما الثري. لكن الوالد يفارق الحياة تاركاً ثروته لولديه اللذين لا يُحسنان التصرّف بها، فتصبح سبباً في نزاعاتهما.
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