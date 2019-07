متحف هولندي يعرض بثا حيا لعملية ترميم لوحة رامبرانت "المراقبة الليلية"

بدأ أحد متاحف أمستردام البث الحي لعملية ترميم لوحة "المراقبة الليلية" للرسام الهولندي الشهير رمبرانت، ووجه المتحف الدعوة للناس لمتابعة هذا البث.

وترجع اللوحة لعام 1642، ووضعت داخل غرفة زجاجية صُممت خصيصاً لتسمح بمشاهدة عملية الترميم.

وتتم عملية البث الحي على موقع المتحف على مدار الساعة.

وخضعت اللوحة الشهيرة لعملية ترميم سابقة قبل 40 عاماً، بعد تعرضها لعملية تخريب متعمدة حين تم تمزيقها بسكين.

وتعتبر لوحة "المراقبة الليلية" من أهم أعمال رمبرانت. وطلب منه عمدة أمستردام وقائد الحرس المدني، فرانز بانينك كوك، رسمها لتُظهر صورة جماعية لأفراد المليشيا التي كانت تتولى الدفاع عن الحي.

ويبلغ طول اللوحة أربعة أمتار، وعرضها أربعة أمتار ونصف، ووزنها 337 كيلوغرام. وبجانب حجمها الكبير تشتهر اللوحة بأنماط الحركة والإضاءة الدرامية المستخدمة فيها.

ويخشى الخبراء في متحف ريكز الهولندي، حيث تخضع اللوحة للترميم، أن بعض ملامح اللوحة تتغير مثل التغير الذي طرأ على ملامح الكلب الصغير في اللوحة.

Today #operationnightwatch has officially started at the Rijksmuseum. It will be the biggest and most wide-ranging research and conservation project in the history of Rembrandt’s masterpiece. https://t.co/EQML8Q7IPc pic.twitter.com/4jQlKiuUKj