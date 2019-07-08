شكرا لقرائتكم خبر عن 650 مليون دولار × 5 أيام لفيلم Spider-Man Far From Home والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فيلم الأكشن والخيال العلمى Spider-Man Far From Home، فى تحقيق إيرادات بلغت 650 مليون دولار حول العالم منذ طرحه فى 4 يوليو الحالى بدور العرض السينمائى. كما نجح الفيلم فى تحقيق تقييمات عالية عبر موقع Rotten Tomatoes وصلت لـ92% بعد طرحه بأيام قليلة بدور العرض السينمائي، بالإضافة إلى حصده 8.2 عبر IMDB. فيلم Spider-Man Far From Home من بطولة توم هولاند وماريسا تومى ومايكل كيتون ويعقوب باتالون وزنديا وجيك جيلنهال، بالإضافة إلى ظهور مميز للنجم الكبير صامويل جاكسون، والفيلم من إخراج جون واتس وتأليف ستيف ديتكو وستان لى. ودارت أحداث الجزء الأخير من السلسلة الشهيرة بعد أحداث Captain America: Civil War، وعودة بيتر باركر إلى روتينه اليومى الطبيعى ودراسته فى مدرسته الثانوية، منصرفًا بالأفكار التى تثبت لنفسه أنه أكثر من مجرد الرجل العنكبوت، ولكن عندما يظهر (النسر) كعدو جديد، سيصبح كل شىء مهم لدى (بيتر)، وسرعان ما يخوض العديد من المغامرات بصحبة الرجل الحديدى.

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