شكرا لقرائتكم خبر عن لطفي بوشناق يشارك في مهرجان قرطاج الدولى الـ 55 ويغني يوم 28 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم نجم الغناء والطرب العربي الفنان لطفي بوشناق حفلا ضمن حفلات ليالي مهرجان قرطاج الدولي في دورته الـ 55 حيث يغني بوشناق يوم 28 يوليو علي مسرح قرطاج الأثري الكبير.

بوشناق يعد لهذا الحفل أغاني جديدة سيقدمها للمرة الأولي بجانب أغانيه المعروفة والمطلوبة مثل" لاموني اللي غارو مني" و"خدو مني المناصب" و"أنا مواطن" و"ما كل من ذاق الصبابة مغرم" و"خذوا المناصب والمكاسب لكن خلولي الوطن" وغيرها من أغانيه المعروفة .

يفتتح مهرجان قرطاج الدولي دورته الـ 55 يوم 11 يوليو الجاري بعرض باليه "بحيرة البجع" لتشيكوفيكسي ويختتم المهرجان فعالياته بحفل كبير للمطرب صابر الرباعي يوم 20 أغسطس.

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والمهرجان يقدم هذا العام عروض موسيقية متنوعة من أربع قارات هي: آسيا وأفريقيا واوروبا وأمريكا اللاتينية وعروض للشباب وعروض للفرجة ولأن تونس عاصمة ثقافية اسلامية سيقدم المهرجان عروض صوفية كما يشارك فيه كم كبير من نجوم الغناء مثل كارول سماحة وعاصي الحلاني وغالية بن علي وفرق من كل الدول العربية ومن أربع قارات مختلفة .