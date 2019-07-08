شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال كريم فهمى لابنته على حسابه بموقع انستجرام؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الفنان كريم فهمى صورة جديدة له مع ابنته، عبر حسابه على إنستجرام، معلقا على صورة: "هتفضلى فى عينى دايما بنتى الصغيرة.. متكبريش بسرعة.. بحبك".

من جانب آخر يواصل كريم فهمى تصوير فيلمه الجديد "ديدو"، ويشاركه فى البطولة كل من: حمدى الميرغنى، أحمد فتحى، محمد ثروت، بيومى فؤاد، ريم مصطفى"، الفيلم من تأليفه، وإخراج عمرو صلاح.

يذكر أن آخر أعمال كريم فهمى مسلسل "أمر واقع" تم طرحه فى موسم رمضان قبل الماضى، ومن تأليف محمد رفعت، وإخراج محمد أسامة، وبطولة أحمد وفيق، ريم مصطفى، نبيل الحلفاوى، نهى عابدين، نجلاء بدر، ملك قورة، إيناس كامل، دينا فؤاد، أحمد فتحى، ميدو عادل، نيكولا معوض، لطفى لبيب، محمد الصاوى وآخرون.