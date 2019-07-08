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شكرا لقرائتكم خبر عن أحلام وبلقيس بعد وقوع هزة أرضية فى الكويت: يا رب احفظهم من كل مكروه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد وقوع هزة أرضية صباح اليوم الاثنين فى الكويت تمنت كل من الفنانة أحلام وبلقيس السلامة لكل أهل الكويت وحفظهم من كل مكروه.
وكتبت أحلام على تويتر: "بسم الله عليكم استودعناكم الرحمن أهلنا وقطعة من قلوبنا يا أهلى أهل الكويت تعرضت لهزة أرضية ادعوا ربي أن يحفظهم من كل شر ومكروه".
أحلام
أحلام
كما غردت بلقيس، على تويتر قائلة: "اللهم استودعناك أهلنا وأحبتنا في الكويت فاحفظهم من كل مكروه واحرسهم بعينك التى لا تنام يا من لا تضيع عندك الودائع".
بلقيس
وأعلنت الشبكة الوطنیة الكویتیة لرصد الزلازل التابعة لمعهد الكویت للأبحاث العلمیة رصد هزة أرضیة صباح الیوم الاثنین نتیجة زلزال ضرب غرب إیران بلغت قوته 5.9 درجة على مقیاس ریختر.
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