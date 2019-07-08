شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم تعود للغناء.. اعرف موعد طرح ألبومها الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعود النجمة دنيا سميرغانم للغناء مرة أخرى من خلال ألبوم جديد تحصر له فىا لوقت الحالى ويضم الألبوم 10 أغانى، حيث تنتهى من تسجيل الألبوم فى شهر أغسطس المقبل ليكون جاهز للطرح مطلع سبتمبر المقبل، وتجدد دنيا تعاونها فى الألبوم مع الشاعر أمير طعيمة، وعدد من الملحنين.



دنيا سمير غانم

يشار إلى أن دنيا سمير غانم شاركت فى موسم رمضان الماضى بمسلسل "بدل الحدوتة 3" وحقق العمل نجاحاً جماهيريا وقت عرضه وشارك فى بطولته كل من عمرو وهبه وشيماء سيف وضم العمل عدد كبير من ضيوف الشرف منهم أحمد رزق وأخرون من النجوم والعمل من إخراج خالد الحلفاوى.