شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. ماجدة الرومى تحيى حفلا غنائيا فى الأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت النجمة الكبيرة ماجدة الرومي حفلا غنائيا في البحر الميت، بمركز الملك حسين بن طلال فى الأردن، يوم الجمعة الماضى، وأطربت ماجدة الحضور بباقة من أجمل أغانيها القديمة والجديدة.

وشاركت ماجدة الرومى جمهورها بصور من الحفل عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: "صور من الحفل الموسيقى قى البحر الميت بالأردن"، وحرصت المطربة يارا على تهنئة ماجدة الرومي على الحفل، وقالت: "منورة دايمًا ربنا يحميكى".





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