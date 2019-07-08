شكرا لقرائتكم خبر عن سرقة سيارة نشوى مصطفى تفسد فرحتها بزفاف نجلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرضت الفنانة نشوى مصطفى للسرقة، فى أحد الشوارع بمدينة نصر، حيث وجدت كسر فى زجاج السيارة وتم سرقة جهاز اللابتوب الخاص بابنها والبدلة التى إرتداها فى حفل زفافه الجمعة الماضية.

وكتبت نشوى عبر حسابها على فيس بوك، قائلة: " ازاز العربية اتكسر وكل اللي فيها اتسرق اكتر حاجة زعلانة عليها لاب توب ابنى وشنطة هدومه وبدلة فرحه سبحان الله وأنا طالعة البيت كنت عايزة افضى العربية وأجلت لما ارجع من مشوار فى مدينة نصر، إلى الاستاذ الحرامى ربنا ينتقم منك قدرالله وما شاء فعل".

واحتفلت الفنانة نشوى مصطفى بزفاف نجلها عبد الرحمن، منذ يومين وحضر الحفل عدد من نجوم الفن والإعلام.