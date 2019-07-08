"الحب كله" بين إيمي وماكس في كواليس حفل جنيفر لوبيز بـits my party tour

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت النجمة العالمية جنيفر لوبيز ذات الـ ( 49 عام ) أن تظهر للعالم مشهد لم يراه الكثير من محبيها و عشاقه وهو يخص طفليها التوأم " ماكس وإيمي " ، حيث نشرت لوبيزعلي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير" إنستجرام " صورة من كواليس احدي حفلات جولتها الغنائية " ts my party tour "، وعلقت جنيفر علي الصورة فكتبت:" كل الحب وراء الكواليس بجولتي الغنائية .
ظهر بالصورة التي نشرتها لوبيز طفليها إيمي وماكس وهما يحتضنا بعضهم البعض بالكواليس، وهو ما جعل الكثير من مرتادي صفحة لوبيز من محبيها و معجبيها يؤكدون أن حب الشقيقين يظهرونقلته الصورة بوضوح .
كما جاءت عدد من التعليقات لتؤكد أن إيمي و ماكس هم نسخة " كربون" من والدهما النجم العالمي مارك أنتوني .
ايمي و ماكس ابناء جنيفر لوبيز
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