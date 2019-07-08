شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. كواليس حضور أحمد عز وأبطال فيلم "الممر" فى الأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سافرالنجم أحمد عز منذ يومين إلى الأردن ليحتفل مع الجمهور بفيلم "الممر" مع أبطال العمل أحمد رزق ومحمد فراج ، وحضر الأفتتاح رجال الثقافة والفن والجماهير من الأردن و الجالية المصرية التي أشادت بالعمل و بصناعة وبروعة أدائهم المتميز وحصل الفيلم علي كثير من الإشادات وتصفيق شديد من الحضور عقب انتهائه خاصة تفاعل الشعب الأردني معه ومع أحداث الفيلم، وتشتد الزحام في ختام الافتتاح والتقاط الصور التذكارية مع أبطال العمل.

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و ألقي نجوم العمل كلمة تحية وشكر للجمهور الأردني علي ردود الفعل الإيجابية التي تخطت الحدود نظرا لروعة العمل ولمسته للجانب الوطني لدي الأمة العربية، خاصة مع نظيرها الصهيوني وكان عز قد استمر في جولته في دول لبنان والإمارات حيث تم عرض فيلم الممر هناك.

يذكر أن فيلم "الممر" بطولة نخبة كبيرة من النجوم إياد نصار، وأحمد فلوكس، وأحمد صلاح حسني، ومحمد جمعة، وأسماء أبواليزيد، وضيوف الشرف هند صبري، وشريف منير، وحجاج عبدالعظيم، من تأليف وإخراج شريف.