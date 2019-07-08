شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل خلاف سكارليت جوهانسون وجينيفر لورانس بسبب فيلم "الأرملة السوداء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن هناك خلاف قادم بقوة بين ثنائى من أهم نجمات هوليود وتحديداً جينيفر لورانس وسكارليت جوهانسون بسبب فيلم سكارليت الأخير "الأرملة السوداء" وهو الفيلم الذى أثار البرومو الخاص به ردود أفعال كبيرة فور طرحه على يوتيوب بسبب المشاهد التي اقتربت بشدة من فيلم جينيفر لورانس "ريد سبارو" الذى حقق نجاحاً كبيراً أثناء عرضه وذلك نظراً لأن موضوع الفيلمين يدور حول نفس القصة لعميلة مخابرات روسية تلعب لصالح المخابرات الأمريكية بعدما تنجح فى تجنيدها لصالحهم.

برومو" الأرملة السوداء" لا يعد قريباً فحسب من قصة الفيلم وإنما تضمن ممثلين من نفس الفيلم ربما سيلعبوا نفس الأدوار مما جعل المواقع العالمية مثل هوليود لايف وغيرها تتحدث عن وجود تشابه كبير قد ينشب عنه خلاف كبير ربما يحدث قريباً فور طرح الفيلم فى دور العرض خلال العام المقبل حينما تنكشف الأحداث بالكامل خاصة أن الخلافات بدأت من قبل أثناء التحضير لفيلم جينيفر لورانس حين واجه المخرج اتهامات بعمله على فيلم قريب من شخصية مارفل الشهيرة التي تلعبها سكارليت وهو ما نفاه بالكامل وقتها.

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