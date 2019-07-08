منة فضالي تنشر صور شخصيتها في "قيد عائلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلنت الفنانة منة فضالي عن اقتراب عرض مسلسل "قيد عائلي" الذي تشارك في بطولته بصور جديدة لشخصيتها في العمل، نشرتها عبر حسابها على "تويتر".

علقت فضالي على الصورة، قائلة: "كاملة.. قريبًا مسلسل قيد عائلي".

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"قيد عائلي" بطولة بوسي، ميرفت أمين، عزت العلايلي، صلاح عبد الله، سيمون، هاله فاخر، نضال الشافعي، خالد سرحان، رامي وحيد، منه فضالي، دينا فؤاد، مريهان حسين، ومحمد نجاتي.

والعمل من سيناريو وحوار محمد رجاء وميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة.

وتدور أحداث المسلسل حول صراع المال بين عائلتين تختلفان على الميراث، وتنسيان في سبيل ذلك صلات الرحم.​