تشارليز ثيرون وهيلين ميرين وجون سينا ينضمون لـ"Fast & Furious 9"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: انضمت النجمتان العالميتان تشارليز ثيرون وهيلين ميرين إلى فريق عمل الجزء التاسع من فيلم السرعة "Fast & Furious 9". أعلن الخبر، عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، النجم العالمي فان ديزل، واصفًا انضمامهما بـ"الحدث المشرف". وينضم للجزء التاسع أيضًا المصارع جون سينا، الأمر الذي وصفه النقاد بالإضافة القوية. ومن المقرر طرح الفيلم في دور العرض في 22 مايو 2020.​ وتخطت إيرادات الجزء الثامن حاجز المليار دولار في شباك التذاكر.

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