بسبب "الموسيقيين".. إيمان البحر درويش يوجه رسالة للنائب العام عبر "فيسبوك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعاد الفنان إيمان البحر درويش، نشر إعلان مواعيد انتخابات نقابة المهن الموسيقية، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، مستنكرًا الخبر، ومؤكدًا أن ليس من حق الفنان هاني شاكر أن يتخذ هذا القرار، كونه لا صفة له قانونيًا، حسب قوله.

ووجه إيمان رسالة للنائب العام، جاء فيها "رغم كل الأحكام القضائية الصادرة من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الواجبة النفاذ، ورفض المحكمة الإدارية العليا الطعون التي تم رفعها على هذه الأحكام فأصبحت أحكام نهائية باتة منذ عام ٢٠١٢، وأصبحت تهمة إهدار المال العام في الملايين الذي تم إهدارها في نقابة المهن الموسيقية ثابتة في حق هذا المستنقع من الفساد، فِي تحدي سافر للدولة وللأحكام القضائية والنيابة العامة في ظل عدم اتخاذ ما يلزم تجاه هذا الفساد المثبت للعامة والخاصة، رغم كل البلاغات المقدمة وللأحكام النهائية الباتة.

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تعلن النقابة عن انتخابات مخالفة للقانون مرة أخرى سيتم الغاؤها أيضاً بإذن الله لمخالفاتها الصارخة لأحكام قانون النقابة ولكافة الأحكام القضائية الصادرة الواجبة النفاذ، والتي قام بالدعوة إليها من لا صفة له قانوناً في ذلك، فلمتى يظل هذا الفساد بهذه القوة!!، ومن يحميه لهذه الدرجة التي تغل يد النيابة العامة عن اتخاذ القرار الحاسم لإهدار المال العام بهذا الشكل المتكرر طوال ٧ سنوات ؟!، والغريب مشاركة هيئة قضايا الدولة في تلك الانتخابات التي تم إلغاؤها في جميع المحافظات فهل تشارك هيئة قضائية في إهدار المال العام المتكرر بهذا الشكل رغم إنذارها مرات ومرات".

واختتم موقعًا رسالته بأنه النقيب العام للمهن الموسيقية.

جدير بالذكر أنه من المقرر فتح باب التنازلات في النقابة يوم السبت 13 يوليو حتى 15 من نفس الشهر، وفتح باب الطعون في 16 يوليو وتستمر النقابة في استقبالها على مدار 3 أيام، وإعلان الأسماء النهائية للمرشحين في 20 يوليو، على أن يتم إجراء الانتخابات يوم الثلاثاء الموافق 30 يوليو.

