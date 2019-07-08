بالفيديو.. إسعاد يونس تكشف عن رأيها في تجربة غناء محمد رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: كشفت الفنانة إسعاد يونس عن رأيها في أغاني الفنان محمد رمضان، خلال استضافتها ببرنامج "عرب ود". وقالت إسعاد: " أغانيه بتعمل شغل هايل وليه مستمعين ومشاهدين كتير، ورياضي جدًا وبيحب يعمل شوية مظاهر، هو ليه كاركتر معين مش لازم يعجب كل الناس". يذكر أن الفنان محمد رمضان، قدم مؤخرا عدد من الأغاني التي حققت نسب مشاهدة مرتفعة، تخطت ملايين المشاهدات، منها "مافيا"، ونمبر وان"، كذلك اَخر أغانيه "بابا".

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