بالصور.. سيرين عبدالنور تحتفل بعيد زواجها الـ12

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
احتفلت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، بعيد زواجها الثاني عشر، ونشرت عبر صفحتها بإنستجرام، عدة صور رومانسية تجمعها بزوجها اللبناني فريد رحمة.
وعلقت: "فريد، بحبك لتخلص الدني، عيد زاوجنا الـ12".
سيرين عبدالنور تزوجت من فريد رحمة في 8 يوليو 2007، وأنجبت منه ابنتها "تاليا" في 2011، وطفلها الثاني "كريستيانو" عام 2018.
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