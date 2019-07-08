بالصور.. سيرين عبدالنور تحتفل بعيد زواجها الـ12

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

احتفلت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، بعيد زواجها الثاني عشر، ونشرت عبر صفحتها بإنستجرام، عدة صور رومانسية تجمعها بزوجها اللبناني فريد رحمة.

وعلقت: "فريد، بحبك لتخلص الدني، عيد زاوجنا الـ12".

سيرين عبدالنور تزوجت من فريد رحمة في 8 يوليو 2007، وأنجبت منه ابنتها "تاليا" في 2011، وطفلها الثاني "كريستيانو" عام 2018.