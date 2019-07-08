اليوم.. سامي مغاوري يبدأ وينتهي من تصوير دوره في فيلم مصري عراقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال الفنان سامي مغاوري، إنه يشارك في بطولة فيلم مصري عراقي يحمل اسم "القدر".

وأكد "مغاوري" في تصريح خاص لمصراوي، أنه ينتهي من تصوير جميع مشاهده ضمن أحداث الفيلم في نفس اليوم، إذ بدأ تصوير مشاهده صباح اليوم، وينتهي من تصوير جميع المشاهد مساءً.

وأوضح الفنان الكبير أن الفيلم إنتاج مصري عراقي، يشارك في بطولته مجموعة من فناني مصر والعراق، كما أن اليوم هو أول يوم تصوير، وصور مشاهده في منطقة شبرا منت، والفيلم من إخراج بيبرس الشهاوي.

وصرح أنه اعتذر عن استكمال دوره في مسرحية "المتفائل" التي تعرض قريبا على المسرح القومي بالعتبة، وذلك نظرا للتأخير في مواعيد العرض، فقد كان من المقرر عرض المسرحية عقب عيد الفطر المبارك، إلا إن حدوث "لخبطة" في المواعيد أدى لاعتذاره.