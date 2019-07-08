تراند اليوم : فنان شهير يخطف زوجته قبل زواجها بآخر.. تفاصيل مثيرة...

كشفت زوجة الفنان وائل جسار عن أسرار ما قبل الزواج، وقصة حبهما القوية، وهروبها معه قبل الزواج من آخر.

وأضافت " ميراي " في استضافتها مع الإعلامي نيشان في برنامج "توأم روحي" "كنت أحب صوته كثيراً وأصريت أن أحضر حفلا له، ومن بعدها تعرفنا على بعض واستمرت قصة حبي له نحو 7 سنوات، حدث فيها أمور كثيرة وابتعادنا عن بعضنا ، حيث قام شخص آخر بخطبتي".

وتابعن قائلة: عندما خطبت كنت صريحة مع الشاب من البداية وأخبرته أنني أحب رجلا آخر، لكنه أصر أن يكمل معي الطريق، وفعلا بدأت أحاول أن أعيش حياة جديدة.

وأشار الزوجة إلى أنه مر عامان لم ألتق فيهما بوائل، ولكن مع اقتراب موعد زفافي شاهد دعوة زفافي عند شقيقتها ، حيث سيطر عليه الغضب.

وأوضحت زوجة الفنان في حديثها أنه كان يحاول التواصل معي، وعندما قدم أغنية "مشيت خلاص" اتصل بي ليسمعني الأغنية وبكى، وقبل زواجي بـ 9 أيام كنت أزور زوجة أخيه، وهي صديقتي في الوقت نفسه، وهناك التقيت وائل وقال لي انزعي المحبس من يدك اليمين وأنا أضعه في يدك الشمال وقررنا الزواج بعدها فورا.

وأضافت أيضا أنني تحدثت بعدها مع والدي الذي رفض الزواج كونه فنان وبسبب الاختلاف الديني بيننا فأنا مسيحية وهو مسلم، وقتها اعترفت له أني أحب شخصا آخرا منذ 7 سنوات، فرفض وضربني لأول مرة في حياتي، لكني أصريت على موقفي وهربت مع وائل، رغم أن والدي أصيب بوعكة صحية دخل على إثرها إلى المستشفى، لكني لم أتراجع ، منوهة أنها ليست نادمة".