شارك الممثل الأمريكي ريان سيكريست صورة طفل بنت أخيه وظهرت من خلالها وهى نائمة وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". الصور والفيديوهات "انستجرام". وعلق على الصورة قائلا :" الحالة المزاجية التي تأتي بعد عطلة نهاية Advertisements الأسبوع والتي استمرت 4 أيام ، أحضرتها لك يا ابنة أخي". يذكر ان اخر الافلام التي شارك فيها الفنان ريان سيكريست فيلم " New Year's Eve " .

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كانت هذه تفاصيل خبر الممثل الأجنبي ريان سيكريست : بعد قضاء عطلتي سأتفرغ لابنة أخي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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