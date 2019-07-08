بالفيديو .. تايجا يطرح أحدث كليباته من أجل ليل وين

طرح الفنان العالمي تايجا أحدث كليباته بعنوان "Lightskin Lil Wayne"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". "يوتيوب". يذكر أن الفنان العالمي تايجا طرح مؤخراً كليبا بعنوان "Haute"، و

يشاركه في الغناء كل من جي بالفين، و كريس براون، كما كسر الكليب حاجز الـ 40 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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