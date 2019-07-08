شاهد..علا رشدي تبحث عن الهدوء برفقة أولادها

نشرت الفنانة علا رشدي صورة لها برفقة أولادها وهم متواجدون في الصالة الرياضية يمارسون اليوجا وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات " انستجرام " . علق علي الصورة فائلة :" بحاول أدور على الهدوء السلمي اللي جوايا وأهدي العيال عشان نعدي اليوم عايزة هدنة". وكانت الفنانة علا رشدي تشارك جمهورها دائما بطرق تربية أبنائها والتعامل معهم عبر فيديوهات قصيرة تطرحها عبر صفحتها بموقع "فيسبوك" تحت مسمى "وجهة نظر" . الجدير بالذكر أن آخر الأعمال التي قامت بها النجمة علا رشدي كليب "عايزة هدنة" والتي أهدته للأمهات بمناسبة عيد الأم وهو أول تجاربها الغنائية.

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