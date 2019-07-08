كريم فهمي يهنئ ابنته بعيد ميلادها علي انستجرام

نشر الفنان كريم فهمي صورة له برفقه ابنته الكبري كاميليا عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، بمناسبة عيد ميلادها وأعرب عن حبه لها قائلا: "في عيني ستظلي دائما ابنتي المدللة، لا تكبري بسرعة ..أحبك ". قائلا: "في عيني ستظلي دائما ابنتي المدللة، لا تكبري بسرعة ..أحبك ". وشارك بعض الفنانين محبتهم بتعليقهم علي الصورة الحميمة بين كريم وابنته ومنهم الإعلامية سمر يسري التي علقت قائلة : "يحفظكم الله". يذكر أن آخر الأعمال التي شارك بها النجم كريم فهمي فيلم "علي بابا" وهو بطولة آيتن عامر ومن إخراج وليد الحلفاوي.

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