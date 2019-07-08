شاهد.. سما المصري تنضم لمشاهير getty images

أعلنت سما المصري أنه تم نشر صورها عبر موقع "getty images" عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام". وعلقت سما المصري علي صورتها قائلة: "باركوا لي صورتي من ماتشات كأس أمم إفريقيا نزلت علي مجلة getty images العالمية للصور.. ودي مجلة مختصة بأفضل الصور علي مستوي العالم وصورتي كشخصية عامة الوحيدة اللي نزلت عندهم دون أي حد تاني..كثير عليا علي مجلة getty images العالمية للصور.. ودي مجلة مختصة بأفضل الصور علي مستوي العالم وصورتي كشخصية عامة الوحيدة اللي نزلت عندهم دون أي حد تاني..كثير علياوالله .. بس لازم أروح أعمل بوتكس بقي علشان البشرة. يذكر أن الفنانة سما المصري طرحت سابقًا كليب "حب الحمام"، وحقق الكليب نجاحًا كبيرًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

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