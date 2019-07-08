ندي موسي تفاجئ جمهورها بجلسة تصوير

نشرت الفنانة ندى موسى صورة لها بإطلالة جذبت متابعيها بعدسة عبدالله صبري وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات " انستجرام " . " انستجرام " . وعلقت عليها قائلة : "اتبع أحلامك بعزم وبالعمل الجاد " يذكر أن مسلسل "شقة فيصل هو آخر أعمال الفنانة ندى موسى، وتم عرضه في رمضان 2019 وهو بطولة كريم محمود عبد العزيز وإخراج شيرين عادل .

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