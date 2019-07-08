غدًا.. "أنا وحب عمري" للأطفال فى الأوبرا

يستعد فريق "اسمه ايه" لفنون الأداء المعاصرة لتقديم عرض البانتومايم "انا وحبـعمرى"، بمركز الهناجر للفنون في دار الأوبرا، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 9 يوليو الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً.



يشار إلي أن "أنا وحب عمري" يُعرض تحت رعاية صندوق التنميه الثقافيه، و وزارة الثقافه، ضمن تمام الساعة الخامسة مساءً.يشار إلي أن "أنا وحب عمري" يُعرض تحت رعاية صندوق التنميه الثقافيه، و وزارة الثقافه، ضمنفاعليات "مهرجان اجازه سعيده" للاطفال، والذي تبدأ فعالياته من 7 يوليو وتستمر حتي 11 يوليو، كما تُقدم أيضًا مجموعه رائعه من عروض الفريق وهي: "حلاق خلاصه لاصه، سوبر دكتور، عازمك ع الغدا، عصابة الاوغاد".

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