كاظم الساهر يستقبل الصيف في قطر

يقدم القيصر كاظم الساهر حفلا غنائيا في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك في مركز قطر الوطني للمؤتمرات.
ومن المقرر أن يقام الحفل يوميالجمعة والسبت الموافق 16 و17 أغسطس، وتفتح الأبواب الساعة 7والنصف مساءً على أن
يذكر أن القيصر يستعد لجولة غنائية صيفية في ذات الشهر في عدة دول أبرزها لبنان، تركيا، أوروبا، ليقدم باقة غنائية متنوعة المفضلة لدى مستمعيه.
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