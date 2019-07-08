كاظم الساهر يستقبل الصيف في قطر

يقدم القيصر كاظم الساهر حفلا غنائيا في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. ومن المقرر أن يقام الحفل يومي الجمعة والسبت الموافق 16 و17 أغسطس، وتفتح الأبواب الساعة 7والنصف مساءً على أن الجمعة والسبت الموافق 16 و17 أغسطس، وتفتح الأبواب الساعة 7والنصف مساءً على أنيبدأ الحفل الساعة 8 مساءً. يذكر أن القيصر يستعد لجولة غنائية صيفية في ذات الشهر في عدة دول أبرزها لبنان، تركيا، أوروبا، ليقدم باقة غنائية متنوعة المفضلة لدى مستمعيه.

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