الدورة العاشرة لـ”بياف” تكرّم الفنان التركي باريش اردوتش

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متابعة بتجـــــــــــرد: يصل الأسبوع المقبل النجم التركي باريش اردوتش إلى لبنان وذلك للمشاركة في حفل توزيع جوائز مهرجانات بيروت الدولية للتكريم “بياف” في دورتها العاشرة.
ومن المقرر أن يستلم باريش اردوتش جائزة “أفضل ممثل عالمي” خلال الحفل الذي سيقام في ١٢ تموز/يوليو المقبل في ساحة الشهداء وسط بيروت برعاية محافظ بيروت القاضي زياد شبيب.
ويعتبر باريش اردوتش من أنجح الممثلين الأتراك الشباب، وحقق شهرة واسعة في الوطن العربية وعدد كبير من بلدان العالم خلال السنوات الأخيرة الماضية.
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