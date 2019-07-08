يحقق الملايين في وقت قياسي.. مالوما يرقص أمام سريره الخاص – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــــرد: شارك النجم الكولومبي العالمي مالوما الجمهور ومحبّيه بفيديو يرقص فيه أمام سريره الخاص في الفندق خلال رحلته إلى العاصمة الأوكرانية كييف.

ويظهر مالوما في الفيديو وهو يرقص على أغنية Instinto Natural ويقوم بالحركات التي اعتاد الجمهور مشاهدته بها في حفلاته الغنائية حول العالم.

وحصد الفيديو أكثر من مليوني مشاهدة بعد أقل من ساعة على نشره عبر حساب مالوما على موقع “إنستجرام” الشهير.

وكان مالوما قد أطلق مؤخرًا ألبومه الجديد “11:11” عبر المتاجر الرقمية الكبرى.

ويتضمن الألبوم 16 أغنية من بينها أغنيات طرحها على طريقة السينغل في الفترة الماضية وأخرى يقدّمها على طريقة الديو بمشاركة عدد من الفنانين ومنهم مادونا، مارادونا وريكي مارتن.