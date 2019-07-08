نبيل شعيل يطرح ثلاث أغنيات دفعة واحدة

متابعة بتجـــــــــــرد: يستعد الفنان الكويتي نبيل شعيل لطرح ميني ألبوم جديد يحمل اسم “أفارق” بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات. وأعلن شعيل عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي أن الميني ألبوم يتضمن ثلاث أغنيات ستصدرها “روتانا” يوم 15 تموز/يوليو الجاري. وكان نبيل شعيل قد طرح منذ فترة، ألبومًا يحمل اسم “فرق السما” ويتضمن ست أغنيات، من إنتاج شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

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