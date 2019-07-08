فيديوجراف.. أمريكا تواصل هيمنتها على كأس العالم للسيدات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - واصل منتخب أمريكا السيطرة على كأس العالم للسيدات، وذلك بعدما توج بالقب للمرة الثانية تواليا، بالفوز على هولندا في المباراة النهائية، بهدفين دون رد. وعزز منتخب "النجوم" تصدره لقائمة المنتخبات الأكثر تتويجا بمونديال السيدات برصيد 4 مرات، خلال نسخ 1991 و1999 و2003 و2019. "العين الرياضية" تقدم خلال الفيديوجراف التالي، إنجاز المنتخب الأمريكي بالتتويج بالمونديال على حساب "طواحين" هولندا.

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