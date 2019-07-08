الأسطورة بلاسيدو دومينجو.. "ينبوع شباب" في عالم الأوبرا

تكاد تكون مسيرته بطول حكم الملكة إليزابيث الثانية، فبلاسيدو دومينجو البالغ 78 عاماً، هو المغني الأوبرالي صاحب الأرقام القياسية الكثيرة، الذي لا يبدو أنه مستعد للتقاعد.

وبأقدم مهرجان للأوبرا في فرنسا، الذي يحتفي بمرور 150 عاماً على تأسيسه في أورانج جنوب شرق فرنسا، أقام التينور الإسباني الأسطوري الذي أصبح باريتون، أمسية ثارثويلا، السبت، عائداً إلى هذا النوع الأوبرالي الإسباني الذي ترعرع في أجوائه وهو طفل بفضل والديه المغنيين.

ويعطي "ملك الأوبرا"، الذي يتمتع بكاريزما وتواضع في آن واحد، الانطباع أنه رجل منشغل جداً، لكنه في الكواليس يتوقف ليمازح راقصي فرقة باليه أنطونيو جاديس الذين يشاركون في "الأمسية الإسبانية"، ويتبادل أطراف الحديث برفق مع أفراد فريقه.

وعلى مسرح "أورانج" الأثري يشرق وجه هذا الرجل الذي قال يوماً إن المسرح هو حياته، وفي مايو/أيار، أدى دوره الـ151 خلال مسيرته الممتدة على 60 عاماً، وهو رقم قياسي، وقبل شهر على ذلك، احتفل بتقديم 4 آلاف عرض على المسرح.





في يوليو/تموز وحده، يعتلي دومينجو المسرح في قصر المهرجانات في بادن بادن الألمانية؛ ليؤدي دور "سيمون بوكانيجرا" لفيردي، ثم خشبة تياترو ريال في مدريد، في عرض جوفانا داركو لفيردي أيضاً، قبل أن ينتقل إلى براج؛ للمشاركة في مسابقة "أوبيراليا" الدولية للأوبرا التي أسسها عام 1993، ويحط رحاله بعد ذلك في فيرونا ليغني ويدير "لا ترافياتا".



وقال دومينجو، الذي كان يشكل إلى جانب لوتشانوي بافاروتي وخوسيه كاريراس ما يعرف بـ"التينور الثلاثة"، قبل سنوات عدة: "لو أخذت قسطاً من الراحة لأصبت بالصدأ".



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وُلد المغني في 21 يناير/كانون الثاني عام 1941 في مدريد، قبل أن ينتقل في سن الـ8 مع عائلته للإقامة في المكسيك.

وقال بيتر جيلب، المدير العام لمتروبوليتان أوبرا في نيويورك: "عند بداية ولايتي كمدير عام في 2006 كان من ضمن مسؤولياتي التحضير لوداع بلاسيدو".

وأضاف: "كان من غير المعقول في تلك المرحلة تصور أنه سيستمر في الغناء لهذه المدة الطويلة بعد مسيرة لا مثيل لها مع متروبوليتان أوبرا غنى خلالها أدوار البطولة".

وأوضح جيلب: "لكن بدلاً من التقاعد يبدو أن بلاسيدو وجد ينبوع الشباب الخاص به وهو بات باريتون اعتباراً من 2009".

وفي عام 2018، كتبت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية "الأمر أشبه باستمرار روجيه فيدرر بالفوز بدورة ويمبلدون بعد عقد من الآن".

وعلى موقع المغني الإلكتروني ثمة عروض حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2020 من أوبرا سان فرانسيسكو إلى سكالا في ميلانو، مروراً برويال أوبرا هاوس في لندن.

وخلال مسيرته الفنية كان أيضاً مديراً موسيقياً ثم مديراً عاماً في أوبرا واشنطن "1996-2011"، والمدير العام لأوبرا لوس أنجلوس اعتباراً من 2003، وفي رصيده أكثر من 100 ألبوم، وفاز بـ12 جائزة جرامي.

وأكد جيلب: "إلى جانب استمراريته القياسية سيبقى بلاسيدو في سجلات التاريخ واحداً من أهم أصوات التينور في العالم".