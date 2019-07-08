خاص- ماغي بوغصن في شخصية “شريرة” قريبًا؟

منذ انطلاقتها في عالم الفن والتمثيل حتى اليوم، حرصت النجمة ماغي بوغصن على تقديم أدوارًا متعددة ومختلفة لجمهورها، كما كانت تبذل قصارى جهدها لتعطي كل دور حقه وتظهر بصورة حقيقية للمشاهد، فكانت تصيب هدفها في كل مرة وتفاجئ المتابعين بعد تجسيد الشخصيات التي كان معظمها يتطلب حرفية ودقة، فلم تسقط ماغي في الامتحان انما كانت كل مرة تُكرّم وتلقى استحسانًا لدى جمهورها.

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أدوار عديدة لعبتها ماغي في مسلسلاتها والافلام السينمائية التي قدمتها، مثل بروفا، جوليا، كراميل، يا ريت، حلو الغرام، فيتامين، تايم اوت، بي بي، ولعانة وغيرها الكثير الكثير من الاعمال التي نجحت فيها ماغي بخطف انظار المشاهدين وحثهم على مشاهدة مسلسلاتها وافلامها، كما أنها خاطبت جميع الاجيال اذ جسدت دور الطفلة والشابة والعاملة المنزلية والأم، والصديقة والممثلة وغيرها الكثير من الادوار.

وفي هذا السياق، نشرت شركة الانتاج “ايغيل فيلمز” على حسابها عبر موقع انستغرام صورة عرضت خلالها معظم الادوار التي جسدتها ماغي في اعمالها، حيث سُئل الجمهور عن الدور الذي ينتظره من نجمته المفضلة والتي لم تلعبه بعد في اي من مسلسلاتها وافلامها.

العديد من التعليقات جاءت على هذا المنشور، كان أهمها أن ماغي غالبا ما تظهر في دور الفتاة او المرأة الطيبة او المظلومة، وتكون الحلقات الاخيرة من اعمالها ذات نهاية سعيدة، في حين ان الواقع ليس هكذا. لذا طالب عدد كبير من المتابعين ان يرى ماغي بدور “الشريرة” أو ان تجسّد اي شخصية ظالمة وقاسية، علما ان الجميع يعلم نقاوة قلب ماغي وجمال روحها التي تنعكس بالتالي على جمالها الخارجي الملفت. فهل سترضخ ماغي بوغصن لطلب متابعيها ونراها قريبًا في شخصية شريرة وظالمة؟ الأيام القادمة كفيلة بالإجابة.