رنا الأبيض تنشر صورًا بعيد ميلادها.. شعر مُجعد وعدسات لاصقة ومكياج جريء!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فاجأت الممثلة السّورية رنا الأبيض متابعيها بجلسة تصوير جديدة احتفالها بعيد ميلادها، إذ كشفت بأول صورة نشرتها عن عمرها الحقيقي بالقول: "أجمل مافي التقدم في العمر أنه يجعلك تستصغر أمورًا كثيرة كانت تستهلك طاقتك ومشاعرك… وفتنا بالأربعين وبلشنا نقول حكم.. وفهمنا شو يعني كبرنا بس القلب شباب".

وبدت الأبيض في الصور بشعر مجعد وعدسات لاصقة ومكياج جريء، ورأى الكثير من المتابعين أنها تغيرت كثيرًا وأصبحت تشبه فنانات أخريات منهن هيفاء وهبي.

من ناحية أخرى، ستكون رنا الأبيض بطلة الجزء الثاني من "حرملك"، حيث تؤدي شخصية امرأة تدير الخان الذي كانت تديره سابقًا مواطنتها سلافة معمار والتونسية درّة، مع بقاء معظم الفتيات اللواتي يعملن في الخان مثل جيني إسبر وهبة نور بحسب مصادر صحفية.