إلهام شاهين تستعد لفيلمٍ جديد

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""الخليج 365"" من بيروت: تستعد الفنانة إلهام شاهين لتصوير فيلمها الجديد بعنوان "حظر تجول" بعد غيابها لمدة 3 سنوات عن السينما منذ عرض "يوم للستات". علماَ أن تصوير جميع مشاهده سيتم في القاهرة وسيبدأ في أخر أسبوع من شهر أكتوبر القادم، على أن يشارك بعدد من المهرجانات العربية والعالمية بحسب تصريح مؤلفه ومخرجه أمير رمسيس لموقع FilFan.com، مضيفاً أن موعد عرضه لم يُحدد، ولن يطرحه ضمن موسم أفلام".

هذا وتدور قصة الفيلم_ الذي سيشارك فيه الممثل الفلسطيني كامل الباشا_ في ليلةٍ واحدة من العام 2013، حول أم تُجسِّد دورها " شاهين" التي يتم احتجازها مع ابنتها التي تلعب دورها أمينة خليل أثناء حظر التجول. فتتقارب الأم وابنتها ويكتشفان العلاقة بينهما.

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