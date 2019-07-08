بدء عرض مشاريع تخرج طلاب معهد السينما بحضور أشرف زكى وأعضاء التحكيم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت منذ قليل فعاليات عروض مشروعات التخرج لطلبة المعهد العالى للسينما دفعة 2019 لجميع الأقسام الفنية والتخصصات التقنية التى تميز صناعة السينما، وذلك داخل أكاديمية الفنون بالهرم. وحضر لجنة التحكيم نخبة من كبار الفنانين والسينمائيين المبدعين العاملين بالمجال السينمائى من مختلف التخصصات الفنية والإبداعية، والذين كان حضورهم وتقييمهم لمشروعات التخرج بمثابة تكريم حقيقى لمكانة المعهد العالى للسينما، منهم الفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية رئيس أكاديمية الفنون، والمخرج محمد فاضل، د. محسن التونى عميد المعهد العالى للسينما، خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة، المخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، الفنان منير مكرم، د. منى الصبان، هانى خليفة، المخرج داوود عبد السيد، الفنان التشكيلى محمد عبلة، غادة جبارة نائب رئيس أكاديمية الفنون، المخرج هانى لاشين، وغيرهم من رموز العمل الفنى فى مجال السينما.

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