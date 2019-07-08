شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد التريللر الرسمى لفيلم إنجلينا جولي الجديد Maleficent: Mistress of Evil والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت ستوديوهات والت ديزني التريللرالرسمي لفيلم " Maleficent: Mistress of Evil " الذي تقوم ببطولته النجمة العالمية إنجلينا جولي و الفيلم هو متابعة لـ " Maleficent " الذي تم إطلاقه في 2014 وحقق نجاح مذهل حول العالم، ووصلت مده التريللرإلي 2:17 دقيقة جمعت عدد من لقطات العمل .

شارك إنجلينا جولي في بطولة فيلم " Maleficent: Mistress of Evil " عدد كبير من نجوم هوليوود، و من أبرزهم آل فانينج وشويتال اجيوفورو جونو تامبل وتيريزا ماهوني وهاريس ديكنسون وغيرهم.





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