شكرا لقرائتكم خبر عن من 5 وأنت طالع..نجمات حققن أرقاما قياسية في الزيجات وتحية كاريوكا "نمبر1" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عندما وجه سؤال للفنانة الراحلة تحية كاريوكا عن عدد زيجاتها قالت : تزوجت 13 مرة لتحتل بذلك القائمة برقم قياسي في الزواج، وبررت كثرة الزواج بأنه أفضل لديها من العلاقات في الخفاء وقالت : شرع الله أفضل من الأشياء الأخري .



نجمات تزوجن كثيرا

قائمة الفنانات اللاتي تزوجن كثيرا في الوسط الفني تضم صباح وسهير رمزي ونجوي فؤاد ورانيا يوسف وفيفي عبده ولولا صدقي، ولكن المطربة الراحلة صباح بدأت الزواج في سن ال 19 عاما من اللبناني نجيب شماس ثم من عازف الكمان أنور منسي الذي انجبت منه ابنتها هويدا ثم تزوجت من الإذاعي المصري المعروف أحمد فراج الذي طلب منها اعتزال الفن، ورفضها لذلك أوصل الزوجين إلي الطلاق ثم كان زواجها الشهير من رشدي أباظة الذي لم يستمر سوى 24 ساعة فقط، ثم تزوجت النائب اللبناني يوسف حمود، ثم الفنان اللبناني وسيم طبارة، وبعد أشهر قليلة وقع الطلاق، لتتزوج بعده من الفنان الشاب فادي لبنان، الذي كان يصغرها بأربعين عاماً، وعلى رغم ذلك فقد استمرزواجهما قرابة 15 عاماً، لتعلن بعد ذلك استعداداتها لخوض تجربة زواج جديدة مع شاب لبناني في العشرين من عمره هو عمر محيو.

ومن نجمات الزمن الجميل الفنانة لولا صدقي التي تزوجت ( 9 ) مرات وكان أول أزواجها محمد راغب، أشهر رسامي الأفيشات السينمائية في الأربعينيات، أما الزوج الثاني فكان شابا ثريا من عائلة عريقة، وسرعان ما انفصلا، بعدها تزوجت من المصور السينمائي الشهير جياني دالمانو، الذي أشهر إسلامه من أجل الزواج منها، ولم يستمر زواجهما سوى 6 أشهر وكان زوجها الرابع شاب ثري مولعا بها، ولكن دبت الخلافات بينهما لدرجة أنهما انفصلا 3 مرات، وكان الزوج الخامس محللا للزوج الرابع، أما الزوج السادس فكان رساما فرنسيا، ولم يستمر زواجهما سوى عام، وانفصلا بسبب استدعائه للعودة لباريس وكان زوجها السابع شاب ايطالي، يشغل منصب مدير فندقي المقطم والمنتزه، وبعد انفصالهما تزوجت من علي رضوان مدير إنتاج شركتها السينمائية وبعد انفصالهما تزوجت من رجل أعمال أرمني التقت به في لبنان وبعدها سافرا للعيش في روما، إلى أن توفيت في 8 مايو 2001، عن عمر ناهز 77 عاما.



مريم فخر الدين

لكن مازالت الفنانة تحية كاريوكا هي صاحبة الرقم القياسي في عدد الأزواج فقد تزوجت وطلقت 13 مرة وكان زواجها الأول عام 1939 من انطون عيسى ابن شقيق الفنانة بديعة مصابني، والثاني من محمد سلطان باشا، والثالث من ضابط أميركي يدعى ليفي، والرابع من المخرج الراحل فطين عبد الوهاب، والخامس من الفنان رشدي أباظة، والسادس من مصطفى كمال صدقي (ضابط)، والسابع من عبد المنعم الخادم، والثامن من المخرج أحمد سالم، والتاسع كان سنة 1956 من ضابط يدعى حسن حسني، وعام 1959 تزوجت من المطرب محرم فؤاد وبعد زواج لم يدم أكثر من سنة وقع الطلاق، لتتزوج من حسين عاكف وبعده كان آخر أزواجها الفنان فايز حلاوة، التي استمرت معه نحو عشر سنوات قبل أن يقع الطلاق لتقضي السنوات العشر الأخيرة من عمرها من دون زواج والغريب أن الراحلة عندما سألت عن من أحبته أكثر من أزواجها قالت : "لا أحد على الاطلاق وكلهم أوغاد".

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من الفنانات اللاتي تزوجن كثيرا الفنانة سهير رمزي برقم ( 7 ) وكان أول أزواجها الفنان ابراهيم خان، ولم يستمر زواجهما سوى عام واحد ثم وقع الطلاق لتتزوج من رجل الأعمال الكويتي محمد الملا الزوج السابق لنجوى فؤاد، ولكن هذا الزواج لم يستمر سوى خمسة أشهر فقط لتتزوج مرة أخري من الملحن حلمي بكرولأن العصمة كانت بيدها فقد طلقته بعد أربعة أشهر فقط من الزواج، وتزوجت بعد ذلك من الفنان محمود قابيل وكما تم الزواج سريعاً تم الطلاق أسرع ، وتزوجت بعد ذلك من رجل الأعمال البورسعيدي سيد متولي الذي عاشت معه أعواماً عدة، وكان حدث بينهما الطلاق مرتين ثم العودة وبعد المرة الأخيرة تزوجت من الفنان فاروق الفيشاوي وهو الزواج الذي لم يستمر سوى أشهر معدودة وقع بعدها الطلاق ثم الاعتزال ليكون زواجها الأخير من رجل الأعمال السوري خالد البكار.

الفنانة نجوى فؤاد تدخل القائمة بـ ( 7 ) زيجات كان أولها من الموسيقي أحمد فؤاد حسن والثاني من الفنان أحمد رمزي والثالث من رجل الأعمال الكويتي محمد الملا، والرابع من رجل الأعمال اللبناني سامي الزغبي، ثم من اللواء محمد السباعي، وهناك شائعات عن زواجها بالمطرب عماد عبد الحليم لكنها تنفيه .

الفنانة مريم فخر الدين التي تزوجت للمرة الأولى من المخرج محمود ذو الفقار واستمر الزواج سبع سنوات ثم وقع الطلاق لتتزوج بعده من الدكتور عبد الحميد الطويل، وعلى رغم أن هذا الزواج لم يستمر أكثر من عامين إلا أنه اسفر عن انجابهما ولداً، ثم وقع الطلاق لتتزوج للمرة الثالثة من المطرب فهد بلان، وبعد سنوات قليلة يقع الطلاق لتتزوج للمرة الرابعة من شاب يدعى شريف الفضالي الذي كان يصغرها بخمسة عشر عاماً ولم يدم طويلاً.

الفنانة فيفي عبده تزوجت 5 مرات كما صرحت من قبل في أحد البرامج لتدخل القائمة والتي تضم فنانات أخريات ولكن برقم أقل مثل سمية الخشاب ( 3 ) مرات وداليا البحيري ( 3 ) مرات